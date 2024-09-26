Казахстанская федерация бокса сделала официальное заявление о вступлении в World Boxing

Казахстанская федерация бокса (КФБ) официально подала заявку на вступление в Международную федерацию бокса (World Boxing), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

Решение было принято в результате долгих обсуждений и анализа. Как отмечает КФБ в своем заявлении, это решение напрямую связано с олимпийским будущим отечественных боксеров.

"Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса.

На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса",- заявил президент КФБ Шахмурат Муталип.

Напомним, ранее стало известно что глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).

На данный момент на официальном сайте World Boxing указаны 42 страны, чьи федерации подтвердили свое членство.

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