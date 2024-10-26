Жанибек Алимханулы высказался о возможном бое с Саулем "Канело" Альваресом

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал возможность проведения поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает NUR.KZ.

Чемпион мира в среднем дивизионе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы сделал заявление на своей странице в социальной сети X о том, готов ли он подраться с обладателем поясов WBC, WBO, WBA И The Ring во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом.

"Все знают, что я хочу драться с Канело, но он не хочет биться со мной. Все это знают", — заявил в своих социальных сетях Алимханулы.

Напомним, непобежденный казахстанский боксер в начале октября провел успешную защиту чемпионского пояса по версии IBF против новозеландца Андрея Михайловича.

После этого боя Всемирная боксерская организация (WBO) официально постановила, чтобы чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы защищал титул против британца Хамзы Шираза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.