Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жанибек Алимханулы высказался о возможном бое с Саулем "Канело" Альваресом

Опубликовано:

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: No Limit Boxing

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал возможность проведения поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, передает NUR.KZ.

Чемпион мира в среднем дивизионе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы сделал заявление на своей странице в социальной сети X о том, готов ли он подраться с обладателем поясов WBC, WBO, WBA И The Ring во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом.

"Все знают, что я хочу драться с Канело, но он не хочет биться со мной. Все это знают", — заявил в своих социальных сетях Алимханулы. 

Напомним, непобежденный казахстанский боксер в начале октября провел успешную защиту чемпионского пояса по версии IBF против новозеландца Андрея Михайловича.

После этого боя Всемирная боксерская организация (WBO) официально постановила, чтобы чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы защищал титул против британца Хамзы Шираза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2179062-zhanibek-alimhanuly-vyskazalsya-o-vozmozhnom-boe-s-saulem-kanelo-alvaresom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie