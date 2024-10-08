Стал известен соперник Жанибека Алимханулы в защите титула WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) официально постановила, чтобы чемпион в среднем весе Жанибек Алимханулы защитил титул протиd британца Хамзы Шираза, передает NUR.KZ.
Как гласит новое постановление WBO? командам Алимханулы и Ширза необходимо договориться о бое в течение 15 дней, начиная с сегодняшней даты.
В случае если стороны не договорятся, то поединок уйдет на промоутерские торги.
Ранее, WBO опубликовала заявление о возможном лишении казахстанского боксера титула чемпиона мира и требовала в течении пяти дней объяснить причину, по которой им не стоит объявлять пояс в среднем весе вакантным.
Напомним, 4 октября, Алимханулы одержал досрочную победу над новозеландцем Андреем Михайловичем и защитил титул IBF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2171748-stal-izvesten-sopernik-zhanibeka-alimhanuly-v-zashchite-titula-wbo/
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