WBO поставила Алимханулы условие: казахстанца могут лишить титула чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте опубликовала заявление о возможном лишении казахстанского боксера Жанибека Алимханулы титула чемпиона мира, передает NUR.KZ.

4 октября в австралийском Сиднее Жанибек Алимханулы провел 16-й поединок на профессиональном ринге, его оппонентом выступил новозеландец Андрей Михайлович. Бой завершился победой "Казахского стиля" нокаутом в девятом раунде.

Изначально планировалось, что казахстанец в этом поединке будет отстаивать чемпионские пояса по линии организаций WBO и IBF, однако в результате этот бой проходил только за титул IBF.

В связи с этим WBO опубликовала заявление о возможном лишении Алимханулы чемпионского пояса своей организации из-за нарушения правил.

Таким образом, команде отечественного боксера настоятельно предписали обосновать причину, по которой WBO не стоит объявлять чемпионский пояс в среднем весе вакантным. Срок для публикации ответа составляет пять дней с момента получения уведомления.

То есть Жанибека Алимханулы могут лишить пояса WBO, в случае если его команда не успеет или не сможет аргументировать, почему в поединке с Михайловичем выставлялся лишь один пояс.

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