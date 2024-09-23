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Фьюри назвал имя боксера, с кем подерется после реванша с Усиком

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Richard Pelham/Getty Images

Именитый британский боксер, выступающий в супертяжелом весе, Тайсон Фьюри выбрал кандидата на следующий совместный бой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.ua.

В этот уикенд британский боксер Даниэль Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версии IBF.

Другой британский супертяж Тайсон Фьюри заявил, что после реванша с Александром Усиком планирует подраться с Дюбуа.

«Я собираюсь драться с чертовым кроликом и уродливым уродцем Усиком. Я снова заберу все пояса – я это гарантирую. После того, как я выиграю у Усика, я буду драться против Даниэля Дюбуа. Это мой план», - заявил Фьюри.

Ранее, чемпион мира в супертяжелом весе, заклятый соперник Фьюри, Александр Усик высказался о супер-бое своего бывшего оппонента Энтони Джошуа и обладателя пояса IBF Дэниеля Дюбуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2164869-fyuri-nazval-imya-boksera-s-kem-poderetsya-posle-revansha-s-usikom/

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