Федерация бокса устроила чествование Айтжанова и вручила ему подарки после отставки

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса опубликовала кадры мероприятия с участием бывшего главного тренера мужской сборной Мырзагали Айтжанова, передает NUR.KZ.

Об отставке специалиста было объявлено 14 августа. Вместе с Айтжановым от работы с мужской сборной Казахстана после Олимпиады-2024 отстранили весь тренерский состав.

В четверг в федерации сообщили, что провели чествование бывшего наставника национальной команды. На Айтжанова надели национальную одежду шапан и наградили его подарками.

"Вклад Мырзагали Кулановича в развитие казахстанского бокса бесспорен. Мы высоко ценим проделанную им работу с нашими мастерами кожаных перчаток и выражаем благодарность", — цитирует пресс-служба главу федерации Шахмурата Муталипа.

Напомним, новым главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу был назначен Кайрат Сатжанов.

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