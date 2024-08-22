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Федерация бокса устроила чествование Айтжанова и вручила ему подарки после отставки

Опубликовано:

Мырзагали Айтжанов и Шахмурат Муталип (слева направо)
Мырзагали Айтжанов и Шахмурат Муталип (слева направо). Фото: Казахстанская федерация бокса

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса опубликовала кадры мероприятия с участием бывшего главного тренера мужской сборной Мырзагали Айтжанова, передает NUR.KZ.

Об отставке специалиста было объявлено 14 августа. Вместе с Айтжановым от работы с мужской сборной Казахстана после Олимпиады-2024 отстранили весь тренерский состав.

В четверг в федерации сообщили, что провели чествование бывшего наставника национальной команды. На Айтжанова надели национальную одежду шапан и наградили его подарками.

"Вклад Мырзагали Кулановича в развитие казахстанского бокса бесспорен. Мы высоко ценим проделанную им работу с нашими мастерами кожаных перчаток и выражаем благодарность", — цитирует пресс-служба главу федерации Шахмурата Муталипа.

Напомним, новым главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу был назначен Кайрат Сатжанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2152240-federaciya-boksa-ustroila-chestvovanie-aytzhanova-i-vruchila-emu-podarki-posle-otstavki/

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