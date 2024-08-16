Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу

Кайрат Сатжанов был назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую Федерацию Бокса.

Сатжанов Кайрат Турсунканович - заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу, отличник физической культуры и спорта Республики Казахстан.

Сейчас ему 54 года, тренерский стаж - 34 года.

2021-2022 годы работал главным тренером национальной сборной Казахстана.

С 2024 года является страшим тренером молодежной сборной страны. Отмечается, что под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира (Сербия) завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) так же второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).

В 2024 году на молодежном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачете (5 золота, 1 серебро, 3 бронзы).

В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

"Вместе с тем сообщаем, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа", - отметили в федерации бокса.

Помимо этого, было внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.

Напомним, что тренеры мужской сборной команды Казахстана по боксу отстранены от работы после Олимпиады.

Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Таким образом, произошли следующие изменения:

1. Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

2. Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, комментируя выступление спортсменов на Олимпиаде, заявил, что отечественному боксу необходима реформа.