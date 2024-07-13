Жанибек Алимханулы опубликовал первое заявление после госпитализации

В Instagram-аккаунте казахстанского боксера Жанибека Алимханулы появилось первое заявление после его госпитализации и срыва поединка, передает NUR.KZ.

В пятницу стало известно о том, что спортсмен потерял сознание во время финальной фазы весогонки. Алимханулы госпитализировали, а его титульный бой с новозеландцем Андреем Михайловичем, запланированный на 14 июля по казахстанскому времени, отменили.

"За каждой трудностью стоит облегчение! Мы тоже проходим испытание в процессе весогонки!

Спасибо большое всем, кто переживает! Слава богу, нас выписали из больницы. Здоровье — первый приоритет! Не болейте и не позволяйте болеть близким!

Мы воины, такие испытания нас не сломают! Надеюсь, мы еще покажем казахский стиль миру! Спасибо за вашу поддержку!" — написал Алимханулы.

Казахстанец владеет чемпионскими поясами WBO и IBF в среднем весе. Команда Михайловича уже призвала лишить Алимханулы этих титулов.

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