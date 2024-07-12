"Это смешно": промоутер Жанибека Алимханулы оценил уровень его следующих соперников

Глава промоутерской компании Top Rank, которая ведет дела непобежденного казахстанца Жанибека Алимханулы Боб Арум высказался о возможных соперниках на следующие бои, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.

Промоутер чемпиона WBO и IBF в среднем дивизионе заявил, что в случае успеха в бою против Михайловича постарается организовать поединок с обладателем пояса WBC доминиканцем Карлосом Адамесом или кубинцем Эрисланди Ларой.

«Этот парень был претендентом номер один, так что в этот раз соперника было найти не сложно. Могу сказать, что трудно заставить других чемпионов драться с Жанибеком, но если он добьется успеха в этом поединке, мы постараемся сделать ему поединок против Адамеса или Лары. Также есть несколько интересных бойцов в Англии. К примеру Юбэнк или Шираз.

Я не верю, что ему невозможно найти достойного соперника. Это смешно. Просто рядом с ним нет правильных людей, как у других великих средневесов, которых мне посчастливилось продвигать», — заявил Арум.

Напомним, ранее чемпион по версии WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы встретился на церемонии "face-to-face" со своим оппонентом по бою за два титула Андреем Михайловичем.

Также, непобежденный казахстанец высказался о разнице боксерских стилей с Геннадием Голвокиным.

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