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Жанибек Алимханулы провел дуэль взглядов перед следующим боем

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Дуэль взглядов Жанибека Алимханулы и Андрея Михайловича
Дуэль взглядов Жанибека Алимханулы и Андрея Михайловича. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Чемпион по версии WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибек Алимханулы встретился на церемонии "face-to-face" со своим оппонентом по бою за два титула Андреем Михайловичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Top Rank.

Непобежденный казахстанский боксер уже находится в Лас-Вегасе. Именно здесь 14 июля утром пройдет защита двух чемпионских поясов в средней весовой категории.

Соперник Алимханулы 26-летний боксер из Новой Зеландии Андрей Михайлович является претендентом по линии IBF.

Боксеры провели первую дуэль взглядов и пресс-конференцию, на которой каждый из оппонентов поделился своим ожиданием от боя.

Также, спортсмены пройдут обязательную процедуру взвешивания, в рамках которой они должны уложиться в лимит среднего дивизиона (72,57 кг).

В последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2132904-zhanibek-alimhanuly-provel-duel-vzglyadov-pered-sleduyushchim-boem/

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