"Головкин и я — разные": Жанибек Алимханулы высказался о сравнении с GGG

Казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы преддверии защиты чемпионских поясов дал большое интервью BoxingScene, в котором высказался о своем стиле бокса, передает NUR.KZ.

Как заявляет источник, Алимханулы постоянно сравнивают с именитым соотечественником, отмечая что Qazaq style сможет достичь такого же успеха, как и Головкин в среднем дивизионе.

«Конечно, я думаю, что могу стать суперзвездой, как Головкин в Соединенных Штатах. Головкин и я - разные. Головкин дрался в «мексиканском стиле», а я дерусь в «казахском стиле». Люди сравнивают нас, потому что мы из одной страны, но он для меня как старший брат», - заявил Жанибек Алимханулы.

Напомним, уже в это воскресенье, чемпион WBO и IBF проведет защиту своих титулов против представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов в Лас - Вегасе. На пресс-конференции Алимханулы также рассказал о своих ожиданиях от поединка.

«Я готов к бою. Я не жду чего-то особенного от Михайловича. Он хороший боец ​​и непобедим. Тем не менее, я готов», - отметил непобежденный казахстанец.

Также, ранее Алимханулы пообещал нокаутировать своего оппонента Андрея Михайловича в предстоящем поединке.

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