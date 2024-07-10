"Быстрый нокаут": Жанибек Алимханулы сделал заявление перед следующим боем

Чемпион WBO и IBF в средней весовой категории Жанибек Алимханулы пообещал нокаутировать своего оппонента Андрея Михайловича в предстоящем поединке, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X боксера.

Qazaq style выложил новое фото с тренировки и сделал подпись:

"Ребята, в субботу ночью будет быстрый нокаут, иншаАллах. Так что вы можете планировать еще что-нибудь после боя".

Поединок против представителя Новой Зеландии Андрея Михайловича пройдет ночью 13 июля (утро 14-го июля по казахстанскому времени) в Лас-Вегасе.

В последний раз непобежденный казахстанец выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

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