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Султан Заурбек сделал заявление о Казахстане после нокаута в титульном бою

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Instagram @sultanzaurbek

Казахстанский боксер Султан Заурбек опубликовал в Instagram-аккаунте заявление после уверенной победы в титульном поединке в Великобритании, передает NUR.KZ.

На турнире в Болтоне спортсмен нокаутировал аргентинца Романа Рубена Рейносо и выиграл пояс WBA Continental во втором полулегком весе. Победа стала самой быстрой в профессиональной карьере Заурбека.

"Добрый день, моя страна! Хочу поблагодарить своего тренера, который подготовил меня к этому бою. Также большое спасибо моему менеджеру, промоутеру, всей команде за поддержку! Это не конец, мы вернемся. Впереди еще много целей. Мы будем продолжать упорно работать.
И я особенно благодарен своей стране и болельщикам! Я чувствовал вашу поддержку. Не остановлюсь на достигнутом. Буду продолжать и радовать вас!" — написал Заурбек.

Теперь в активе 28-летнего казахстанца победы во всех 18 боях на профессиональном ринге. 13 из них он одержал нокаутами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2122455-sultan-zaurbek-sdelal-zayavlenie-o-kazahstane-posle-nokauta-v-titulnom-boyu/

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