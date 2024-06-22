Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в бою за чемпионский пояс

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек одержал победу нокаутом на вечере бокса в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником непобежденного казахстанца в поединке за региональный титул WBA Continental во второй полулегкой весовой категории в британском Болтоне был аргентинский боксер Роман Рубен Рейносо.
Бой завершился досрочно в первом раунде. Султан Заурбек отправил своего оппонента в третий нокдаун. Таким образом, 28-летний казахстанский боксер одержал 18-ю победу в своей профессиональной карьере (13 из них нокаутом).
На данный момент Султан занимает пятое место в рейтинге WBA во втором полулегком дивизионе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2122062-kazahstanskiy-nepobezhdennyy-bokser-oderzhal-pobedu-nokautom-v-titulnom-boyu/