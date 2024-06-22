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Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в бою за чемпионский пояс

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек одержал победу нокаутом на вечере бокса в Великобритании, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником непобежденного казахстанца в поединке за региональный титул WBA Continental во второй полулегкой весовой категории в британском Болтоне был аргентинский боксер Роман Рубен Рейносо.

Бой завершился досрочно в первом раунде. Султан Заурбек отправил своего оппонента в третий нокдаун. Таким образом, 28-летний казахстанский боксер одержал 18-ю победу в своей профессиональной карьере (13 из них нокаутом).

На данный момент Султан занимает пятое место в рейтинге WBA во втором полулегком дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2122062-kazahstanskiy-nepobezhdennyy-bokser-oderzhal-pobedu-nokautom-v-titulnom-boyu/

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