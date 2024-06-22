Появилось видео самого быстрого нокаута в карьере Султана Заурбека

Промоушен Wasserman Boxing опубликовал в Instagram последние секунды боя между казахстанцем Султаном Заурбеком и аргентинцем Романом Рубеном Рейносо, передает NUR.KZ.
Спортсмены встретились на ринге в рамках турнира в британском Болтоне. Поединок был рассчитан на десять раундов, однако продлился менее двух минут.
Заурбек быстро сумел трижды отправить оппонента в нокдаун. После третьего падения на настил рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
Таким образом, казахстанец одержал победу за 1 минуту и 41 секунду. Это его самый быстрый триумф на профессиональном ринге.
Победа над Рейносо позволила Заурбеку стать обладателем пояса WBA Continental во втором полулегком весе (до 59 кг).
Всего за профессиональную карьеру 28-летний казахстанец выиграл все 18 боев. 13 из них он завершил досрочно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2122170-poyavilos-video-samogo-bystrogo-nokauta-v-karere-sultana-zaurbeka/