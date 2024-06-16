Алимханулы высмеял чемпиона мира в своем весе после его боя

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в своем X-аккаунте отреагировал на выступление одного из своих соперников по среднему дивизиону — доминиканца Карлоса Адамеса, передает NUR.KZ.

Адамес на турнире в Лас-Вегасе единогласным решением судей победил американца Террелла Гоше и впервые защитил чемпионский титул WBC в среднем весе. Алимханулы владеет титулами WBO и IBF в этой же категории.

"Вы все видели его, я бы побил его с закрытыми глазами", — написал казахстанец после боя.

На данный момент Алимханулы выиграл все 15 поединков на профессиональном ринге. Адамес считается одним из следующих потенциальных соперников казахстанца. Ранее боксеры уже обменивались резкими сообщениями в социальных сетях.

Ближайший бой Алимханулы проведет 13 июля в Лас-Вегасе. Его оппонентом будет новозеландец Андрей Михайлович.

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