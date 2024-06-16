Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый чемпион мира в весе Алимханулы провел первую защиту титула

Опубликовано:

Террелл Гоше и Карлос Адамес
Террелл Гоше и Карлос Адамес: Steve Marcus/Getty Images

Чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версии организации WBC доминиканец Карлос Адамес провел первую защиту своего титула, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Ранее он владел поясам временного чемпиона. В своем первом официальном поединке в статусе действующего обладателя чемпионского титула доминиканец встретился с американским боксером Терреллом Гоше (24-4-1, 12 КО).

Боксеры встретились в андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе, где главным событием турнира стал бой непобежденного Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой Адамеса единогласным решением судей. 119-109 и дважды по 118-110. UD 12.

Напомним, что в этой весовой категории выступает непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО), владеющий поясами организаций WBO и IBF.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2118213-novyy-chempion-mira-v-vese-alimhanuly-provel-pervuyu-zashchitu-titula/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.