Новый чемпион мира в весе Алимханулы провел первую защиту титула

Чемпион мира по боксу в средней весовой категории по версии организации WBC доминиканец Карлос Адамес провел первую защиту своего титула, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Ранее он владел поясам временного чемпиона. В своем первом официальном поединке в статусе действующего обладателя чемпионского титула доминиканец встретился с американским боксером Терреллом Гоше (24-4-1, 12 КО).

Боксеры встретились в андеркарде вечера бокса в Лас-Вегасе, где главным событием турнира стал бой непобежденного Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, продлился всю дистанцию и завершился победой Адамеса единогласным решением судей. 119-109 и дважды по 118-110. UD 12.

Напомним, что в этой весовой категории выступает непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО), владеющий поясами организаций WBO и IBF.

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