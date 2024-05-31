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Официально объявлен следующий бой Жанибека Алимханулы с непобежденным уроженцем России

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Промоутерская компания Top Rank на своей странице в Instagram разместила официальный анонс следующего боя непобежденного казахстанского чемпиона мира Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

"Казахский стиль" является чемпионом мира в среднем весе по версиям организаций WBO и IBF. Его следующим соперником выступит непобежденный боксер, уроженец России, представляющий Новую Зеландию Андрей Михайлович (21–0, 13 КО).

26-летний уроженец Санкт-Петербурга является обязательным претендентом по линии IBF.

Поединок Жанибека Алимханулы (15–0, 10 КО) с Михайловичем состоится 13 июля в Лас-Вегасе (США).

"Король среднего веса возвращается", - гласит подпись к анонсу.

Напомним, в последний раз казахстанский боксер выходил на ринг в октябре 2023 года, тогда Жанибеку противостоял представитель Германии Винченцо Гуальтьери. Алимханулы нокаутировал оппонента в шестом раунде и завоевал чемпионский пояс IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2109795-oficialno-obyavlen-sleduyushchiy-boy-zhanibeka-alimhanuly-s-nepobezhdennym-urozhencem-rossii/

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