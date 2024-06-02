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Назым Кызайбай принесла Казахстану олимпийскую лицензию в боксе

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Назым Қызайбай
Назым Қызайбай. Фото: t.me/boxing_kazakhstan

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайба выиграла поединок за путевку на Олимпийские игры-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка проводила четвертьфинальный бой на лицензионном турнире в Таиланде в весовой категории до 50 килограммов. В решающей схватке ее соперницей была спортсменка из Северной Кореи Канг Су-Хянг. Кызайбай уступала по итогам первого раунда. Затем она перебоксировала оппонентку во втором отрезке, а в третьей трехминутке и вовсе оформила нокдаун.

Таким образом, Кызайбай принесла женской сборной Казахстана третью лицензию и вместе с Валентиной Хальзовой и Кариной Ибрагимовой представит команду на играх в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2110962-nazym-kyzaybay-prinesla-kazahstanu-olimpiyskuyu-licenziyu-v-bokse/

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