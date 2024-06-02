Сборная Казахстана по боксу взяла восьмую лицензию на Олимпиаду-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова победила в поединке за путевку на Олимпийские игры в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Хальзова проводила поединок в четвертьфинале лицензионного олимпийского турнира, который в эти дни проходит в столице Таиланда Бангкоке. В весовой категории до 75 килограммов она билась с представительницей Колумбии Ширлейдис Ороско. Казахстанка выиграла бой единогласным решением судей.

Таким образом, Валентина принесла национальной сборной по боксу восьмую лицензию.

На данный момент на Олимпиаду от нашей страны квалифицировались Камшыбек Кункабаев, Асланбек Шымбергенов, Махмуд Сабырхан, Айбек и Нурбек Оралбай, Сакен Бибосынов и Карина Ибрагимова и Валентина Хальзова. Сегодня за олимпийские лицензии поборются также Мухаммедсабыр Базарбайулы и Назым Кызайбай.

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