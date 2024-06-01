Принято решение по статусу абсолютного чемпиона мира для Усика

Международная боксерская федерация (IBF) не стала лишать украинца Александра Усика чемпионского пояса в тяжелом весе, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление журналиста Майкла Бенсона в X.

В мае спортсмен победил британца Тайсона Фьюри и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Однако затем стало известно, что IBF может лишить Усика пояса по своей версии, если он не проведет защиту против обязательного претендента хорвата Филипа Хрговича. В таком случае украинец потерял бы статус абсолютного чемпиона.

Ожидалось, что это может произойти в преддверии боя Хрговича с британцем Даниэлем Дюбуа, запланированного на 1 июня. Однако в IBF приняли решение не лишать Усика титула к этому сроку, а ввести временный чемпионский пояс, который и оспорят хорват и англичанин.

В дальнейшем обладателю этого трофея могут присвоить полноценный титул, если украинец все же освободит его или такой вердикт вынесет сама организация. Ранее стало известно, что реванш Усика и Фьюри официально запланирован на 21 декабря. Контракт подразумевает отказ от других боев в этот период, то есть по этому пункту украинец не сможет в ближайшие месяцы биться с Хрговичем или Дюбуа.

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