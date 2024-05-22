Президент IBF прокомментировал информацию о лишении Усика статуса абсолютного чемпиона мира

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплс высказался о лишении чемпионского титула организации украинского боксера Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxing Scene.

Напомним, 19 мая Усик, на тот момент владеющий поясами WBA, WBO и IBF, стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, победив британца Тайсона Фьюри (на тот момент чемпион мира по версии WBC).

После поединка в СМИ появилась информация, что украинца лишат титула IBF, поскольку в октябре ожидается его реванш с "Цыганским королем".

"Великолепный вечер бокса и отличный бой, достойный ажиотажа", - прокомментировал этот бой Пиплс.

Однако функционер заявил, что обязательный претендент на титул IBF хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО) имеет право потребовать у организации титульный поединок.

"Правило гласит, что нельзя прописывать в контракте пункт, который гарантирует тебе реванш, если это мешает обязательной защите. Это не секрет среди промоутеров. Все знают о последствиях таких пунктов. Мы уже проходили это ранее.

Что касается правил IBF, любой действующий чемпион может попросить об исключении касательного любого правила IBF. У команды Усика есть право это сделать.

Но почему он этого не сделал? Я не знаю".

1 июня Хргович проведет бой с экс-оппонентом Усика Даниэлем Дюбуа.

"Я не знаю, будет ли бой Хргович - Дюбуа титульным. На данный момент на кону не стоят какие-либо титулы. Я уверен, что люди принимают решения за кулисами перед тем, как связаться со мной", - сказал Пиплс.

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