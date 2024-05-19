Третий украинский боксер за неделю завоевал титул чемпиона мира

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик в поединке с мексиканцем Эмануэлем Наваррете завоевал титул чемпиона мира по версии организации WBO, передает корреспондент NUR.KZ.
Титульный бой, рассчитанный на 12 раундов, состоялся в американском городе Сан-Диего, шоу прошло на арене Pechanga Arena. Поединок продлился всю дистанцию, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.
По ходу противостояния Беренчик вступал в открытую схватку с соперником, зачастую удары украинца оказывались более точными. Отметим, что Наваррете большую часть карьеры провел в наилегчайшем и полулегком весе.
В 11-й трехминутке Денис оказался на канвасе, однако рефери не зафиксировал нокдаун, боксер споткнулся об ногу оппонента.
Отметим, что 19 мая абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе стал представитель Украины Александр Усик, а 12 мая их соотечественник Василий Ломаченко завоевал вакантный чемпионский пояс IBF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2103167-tretiy-ukrainskiy-bokser-za-nedelyu-zavoeval-titul-chempiona-mira/