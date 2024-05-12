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Василий Ломаченко нокаутировал соперника в поединке за два титула чемпиона мира

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Украинский боксер Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос
Украинский боксер Василий Ломаченко и австралиец Джордж Камбосос: Sarah Stier/Getty Images

Известный украинский боксер-легковес Василий Ломаченко одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) на вечере бокса в Перте, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Ломаченко выходил на ринг в статусе действующего чемпиона мира по версии IBO, также в этом поединке разыгрывался чемпионский титул организации IBF. Оба боксера ранее уступили американцу Дэвиду Хэйни.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. 36-летнему украинскому спортсмену удалось одержать досрочную победу в 11-й трехминутке, сначала отправив своего соперника в нокдаун, а далее Джордж окончательно отправился на настил.

Отметим, что Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом по боксу, ему удавалось завоевать золотые медали на летних Играх 2008 и 2012 годах. Нокаут Камбососа стал 18-й победой украинца на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2099048-vasiliy-lomachenko-nokautiroval-sopernika-v-poedinke-za-dva-titula-chempiona-mira/

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