Василий Ломаченко нокаутировал соперника в поединке за два титула чемпиона мира

Известный украинский боксер-легковес Василий Ломаченко одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) на вечере бокса в Перте, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Ломаченко выходил на ринг в статусе действующего чемпиона мира по версии IBO, также в этом поединке разыгрывался чемпионский титул организации IBF. Оба боксера ранее уступили американцу Дэвиду Хэйни.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. 36-летнему украинскому спортсмену удалось одержать досрочную победу в 11-й трехминутке, сначала отправив своего соперника в нокдаун, а далее Джордж окончательно отправился на настил.

Отметим, что Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом по боксу, ему удавалось завоевать золотые медали на летних Играх 2008 и 2012 годах. Нокаут Камбососа стал 18-й победой украинца на профессиональном ринге.

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