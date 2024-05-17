Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее Александра Усика перед очным боем

Опубликовано:

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо)
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 13 килограммов тяжелее украинца Александра Усика перед их очным поединком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Они выступят в лимите супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) и оспорят титул абсолютного чемпиона мира в этой категории.

Вес Усика составил около 105,9 кг. Показатель Фьюри — почти 118,8 кг.

При этом после прохождения взвешивания на дуэли взглядов между боксерами произошла потасовка, в ходе которой британец толкнул украинца.

Днем ранее во время еще одного стердауна Фьюри, напротив, демонстративно проигнорировал Усика.

Бой британца и украинца возглавит боксерский вечер в столице Саудовской Аравии. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира стоит ожидать не ранее 02:00 по казахстанскому времени 19 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102723-tayson-fyuri-okazalsya-znachitelno-tyazhelee-aleksandra-usika-pered-ochnym-boem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.