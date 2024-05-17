Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее Александра Усика перед очным боем

Британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 13 килограммов тяжелее украинца Александра Усика перед их очным поединком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Они выступят в лимите супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) и оспорят титул абсолютного чемпиона мира в этой категории.
Вес Усика составил около 105,9 кг. Показатель Фьюри — почти 118,8 кг.
При этом после прохождения взвешивания на дуэли взглядов между боксерами произошла потасовка, в ходе которой британец толкнул украинца.
Днем ранее во время еще одного стердауна Фьюри, напротив, демонстративно проигнорировал Усика.
Бой британца и украинца возглавит боксерский вечер в столице Саудовской Аравии. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира стоит ожидать не ранее 02:00 по казахстанскому времени 19 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102723-tayson-fyuri-okazalsya-znachitelno-tyazhelee-aleksandra-usika-pered-ochnym-boem/