Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее Александра Усика перед очным боем

Британский боксер Тайсон Фьюри оказался на 13 килограммов тяжелее украинца Александра Усика перед их очным поединком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу соперники прошли официальную процедуру взвешивания. Они выступят в лимите супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) и оспорят титул абсолютного чемпиона мира в этой категории.

Вес Усика составил около 105,9 кг. Показатель Фьюри — почти 118,8 кг.

При этом после прохождения взвешивания на дуэли взглядов между боксерами произошла потасовка, в ходе которой британец толкнул украинца.

Днем ранее во время еще одного стердауна Фьюри, напротив, демонстративно проигнорировал Усика.

Бой британца и украинца возглавит боксерский вечер в столице Саудовской Аравии. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира стоит ожидать не ранее 02:00 по казахстанскому времени 19 мая.

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