Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика после взвешивания (видео)

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик агрессивно провели дуэль взглядов после церемонии взвешивании в преддверии очного боя, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу соперники приняли участие в последнем мероприятии перед поединком. Усик и Фьюри поочередно прошли церемонию взвешивания в лимите супертяжелого дивизиона — свыше 90,7 кг.

После этого боксеры встали лицом к лицу для дуэли взглядов. Однако британец резко подошел к украинцу и уперся в него головой, после чего толкнул.

Сам Фьюри отпрянул назад, после чего служба безопасности и члены команд спортсменов предотвратили развитие потасовки. Видео эпизода опубликовала в Instagram пресс-служба Matchroom Boxing.

В интервью после инцидента Усик признался, что остался спокоен, и пообещал ответить на ринге.

Поединок украинца и британца за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в ночь на 19 мая по казахстанскому времени.

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