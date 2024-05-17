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Тайсон Фьюри толкнул Александра Усика после взвешивания (видео)

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Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо)
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик агрессивно провели дуэль взглядов после церемонии взвешивании в преддверии очного боя, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу соперники приняли участие в последнем мероприятии перед поединком. Усик и Фьюри поочередно прошли церемонию взвешивания в лимите супертяжелого дивизиона — свыше 90,7 кг.

После этого боксеры встали лицом к лицу для дуэли взглядов. Однако британец резко подошел к украинцу и уперся в него головой, после чего толкнул.

Сам Фьюри отпрянул назад, после чего служба безопасности и члены команд спортсменов предотвратили развитие потасовки. Видео эпизода опубликовала в Instagram пресс-служба Matchroom Boxing.

В интервью после инцидента Усик признался, что остался спокоен, и пообещал ответить на ринге.

Поединок украинца и британца за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в ночь на 19 мая по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102714-tayson-fyuri-tolknul-aleksandra-usika-posle-vzveshivaniya-video/

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