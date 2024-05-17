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Тайсон Фьюри проигнорировал Александра Усика на дуэли взглядов (видео)

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Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо)
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри не провел дуэль взглядов с украинцем Александром Усиком перед очным боем за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники провели в Эр-Рияде заключительную пресс-конференцию перед поединком, который состоится там же в ночь с 18 на 19 мая по казахстанскому времени.

После ответа на вопросы боксеры вышли в центр сцены. Усик повернулся к Фьюри в ожидании дуэли взглядов, однако британец позировал перед камерами, танцевал и пел. Затем обладатель пояса WBC снял шляпу и загородил оппонента, после чего украинец вышел вперед, попрощался с публикой и покинул сцену.

Видео эпизода в Instagram опубликовала пресс-служба Matchroom Boxing.

Напомним, днем ранее Усик и Фьюри провели открытую тренировку. До этого между их командами произошел инцидент, в результате которого отец британца разбил голову в потасовке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2102015-tayson-fyuri-proignoriroval-aleksandra-usika-na-dueli-vzglyadov-video/

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