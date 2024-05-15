Чемпион мира из Казахстана одержал вторую победу на турнире "Elorda Cup"

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан провел свой второй поединок на домашнем турнире "Elorda Cup", который в эти дни проходит в столице, передает корреспондент NUR.KZ.
Сабырхан на казахстанском ринге бился с боксером из Узбекистана Худойназаром Файзовым. Поединок проходил в весовой категории до 57 килограммов. В итоге, судьи раздельным решением присудили победу казахстанскому спортсмену.
Напомним, Махмуд Сабырхан является действующим чемпионом мира в весе до 54 килограммов, а также обладателем лицензии на Летние Олимпийские игры-2024 в Париже в весовой категории до 57 килограммов.
Ранее, очередные победы одержали другие лидеры сборной Казахстана, капитан Асланбек Шымбергенов, а также Сакен Бибосынов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2101259-chempion-mira-iz-kazahstana-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-turnire-elorda-cup/