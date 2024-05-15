Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Капитан сборной Казахстана победил во втором бою на турнире в Астане

Опубликовано:

Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал вторую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял представитель Индии Хитеш Хитеш. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал капитан казахстанской команды.

Напомним, 30-летний Асланбек Шымбергенов является действующим чемпионом мира. В марте этого года он смог завоевать лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже-2024. Для боксера это будет первая Олимпиада в его карьере.

Международный турнир по боксу "Elorda Cup" проводится в столице Казахстана уже в третий раз. В соревнованиях принимают участие команды из Узбекистана, Монголии, Ирана, Индии, Японии, Марокко, Китая, Азербайджана, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана. Турнир продлится до 18 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2101223-kapitan-sbornoy-kazahstana-pobedil-vo-vtorom-boyu-na-turnire-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.