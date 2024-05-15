Капитан сборной Казахстана победил во втором бою на турнире в Астане

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал вторую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял представитель Индии Хитеш Хитеш. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал капитан казахстанской команды.

Напомним, 30-летний Асланбек Шымбергенов является действующим чемпионом мира. В марте этого года он смог завоевать лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже-2024. Для боксера это будет первая Олимпиада в его карьере.

Международный турнир по боксу "Elorda Cup" проводится в столице Казахстана уже в третий раз. В соревнованиях принимают участие команды из Узбекистана, Монголии, Ирана, Индии, Японии, Марокко, Китая, Азербайджана, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана. Турнир продлится до 18 мая.

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