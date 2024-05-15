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Сакен Бибосынов не оставил шансов сопернику в бою на международном турнире в Астане

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Luis Robayo - Pool / Getty Images

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов провел свой первый бой на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил схватку против узбекского боксера Мухаммадкодира Мамиржонова в весовой категории до 51 килограмма. Бибосынов провел уверенный бой и не оставил шансов своему оппоненту. Победа боксера единогласным решением судей.

Напомним, что 26-летний Бибосынов становился чемпионом мира-2021 и бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. В марте этого на лицензионном турнире в Италии он смог завоевать путевку на ОИ-2024 в Париже.

Ранее, капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал вторую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2101232-saken-bibosynov-ne-ostavil-shansov-soperniku-v-boyu-na-mezhdunarodnom-turnire-v-astane/

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