Сакен Бибосынов не оставил шансов сопернику в бою на международном турнире в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов провел свой первый бой на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец проводил схватку против узбекского боксера Мухаммадкодира Мамиржонова в весовой категории до 51 килограмма. Бибосынов провел уверенный бой и не оставил шансов своему оппоненту. Победа боксера единогласным решением судей.

Напомним, что 26-летний Бибосынов становился чемпионом мира-2021 и бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. В марте этого на лицензионном турнире в Италии он смог завоевать путевку на ОИ-2024 в Париже.

Ранее, капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов одержал вторую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане.

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