Чемпионка мира из Казахстана с победы стартовала на международном турнире в Астане

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан одержала первую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В поединке в весовой категории до 54 килограммов Жоламан бились с представительницей Узбекистана Мухлисой Хушвактовой. Бой получился очень близким. В первом раунде судьи отдали преимущество сопернице. Во второй трехминутке казахстанская спортсменка смогла выровнять положение. Все решалось в третьем отрезке. По итогам него судьи отдали предпочтение хозяйке ринга. Дина Жоламан проходит в следующий круг.

Отметим, что казахстанка является чемпионкой мира-2016 и чемпионкой Азии-2022.

Ранее, очередную победу на международном турнире одержал лидер казахстанской сборной Камшыбек Кункабаев и чемпион Азии Айбек Оралбай.

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