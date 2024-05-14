Камшыбек Кункабаев продолжил победное шествие на международном турнире в Астане

Лидер национальной сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев одержал победу во втором бое на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице продолжаются боксерские соревнования "Elorda Cup". Во второй день турнира Камшыбек Кункабаев провел очередной бой. В весовой категории свыше 92 килограмма он одолел представителя Ирана Рузбеха Сафари. Кункабаев одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, в первый соревновательный день он выиграл у кыргызстанского боксера Бектура Алимбекуула. Бой на казахстанском ринге завершился досрочно во втором раунде.

В традиционном турнире "Elorda Cup" от казахстанской сборной принимают участие все действующие обладатели олимпийских лицензий. Также, помимо лидеров отечественной команды, на соревнованиях выступают боксеры из Узбекистана, Монголии, Ирана, Индии, Японии, Марокко, Китая, Азербайджана, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана.

Турнир продлится до 18 мая.

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