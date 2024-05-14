Чемпион Азии из Казахстана победил своего соотечественника на турнире в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана в тяжелом весе Айбек Оралбай завоевал первую победу на международном турнире "Elorda Cup" в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

За выход во второй раунд турнира в тяжелом весе состоялось очередное дерби двух казахов. На казахстанском ринге встретились Айбек Оралбай и Нурлан Сапарбай. Оралбай, который является чемпионом Азии-2022 одерживает победу единогласным решением судей. Счет поединка - 5:0.

Отметим, в марте 2024 года Айбек Оралбай завоевал лицензию на отборочном турнире в Италии и тем самым представит страну на Летних Олимпийских играх в Париже-2024.

Ранее, лидер национальной сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев одержал победу во втором бое на международном турнире "Elorda Cup" в Астане.

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