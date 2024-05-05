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Появилось видео нокдауна в бою Сауля Альвареса и Хайме Мунгии

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Мексиканские боксеры Хайме Мунгия и Сауль Альварес (слева направо)
Хайме Мунгия и Сауль Альварес (слева направо). Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Стриминговый сервис DAZN опубликовал в X-аккаунте один из ключевых эпизодов боксерского поединка между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом и Хайме Мунгией, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились на ринге на турнире в Лас-Вегасе. Канело отстаивал титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Альварес одержал победу единогласным решением судей. В четвертой трехминутке ему удалось отправить соперника в нокдаун.

Канело вывел претендента из равновесия точным и сильным правым апперкотом. Мунгия впервые в карьере побывал в нокдауне.

Успешная защита титула принесла Канело 61-ю победу на профессиональном ринге. Также на его счету два поражения и две ничьи.

Мунгия проиграл впервые в карьере. В его активе осталось 43 победы.

По сообщениям СМИ, Альварес заработал многомиллионный гонорар по итогам поединка с соотечественником. Сам Канело признался, что "за достойные деньги готов биться хоть прямо сейчас".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096501-poyavilos-video-nokdauna-v-boyu-saulya-alvaresa-i-hayme-mungii/

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