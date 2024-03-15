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"Наше большое упущение": министр туризма и спорта раскрыл проблемы в женском боксе

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Наталья Богданова (в красном)
Наталья Богданова (в красном). Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал ситуацию с олимпийскими лицензиями национальной сборной, передает NUR.KZ.

Чиновник поздравил 17-летнего таеквондиста Батырхана Толеугали с получением путевки на Игры-2024, но особое внимание уделил боксу. В марте в Италии прошел турнир, на котором мужская сборная Казахстана по боксу выиграла пять олимпийских лицензий. Суммарно в копилке команды шесть квот в семи весовых категориях.

"Теперь тренерскому штабу совместно с министерством и федерацией бокса предстоит задача добрать оставшуюся лицензию на предстоящем турнире в Таиланде. Уверен, что мужская сборная будет представлена на Олимпийских играх в полном составе во всех весовых категориях.
Между тем, завоевание путевок — половина дела. Конечно, это труд. Однако главные старты — через 4 месяца. И сейчас главная задача перед нами — сделать так, чтобы казахстанские атлеты к Играм подошли в самой пиковой кондиции. Впереди до лета еще множество международных турниров, где им предстоит оттачивать мастерство. Над этим надо работать", — заявил Маржикпаев.

Более скептически министр оценил готовность женской сборной Казахстана по боксу. Пока она заработала лишь одну олимпийскую лицензию.

"К сожалению, Италия вновь "оголила" все имеющиеся проблемы в женском боксе. Нашим девочкам опять-таки не хватает функциональной и физической подготовленности. Еще одна большая проблема — короткая скамейка запасных. Нет достойного резерва. И это большое наше упущение. Поэтому сейчас предстоит большой анализ, работа над ошибками", — написал Маржикпаев.

По его словам, задача для женской сборной — добрать еще 3-4 лицензии на турнире в Таиланде, перед которым будет проведен "жесткий отбор претендентов".

"В данный момент нам надо трезво оценивать ситуацию, не поддаваться эйфории, эмоциям от полученных лицензий, а полностью погрузиться в процесс подготовки и на Таиланд, и самое главное — на Париж. Бокс — спорт номер 1 в стране. И мы возлагаем на боксеров особые надежды на медали Олимпиады", — заключил Маржикпаев.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2069160-nashe-bolshoe-upuschenie-ministr-turizma-i-sporta-raskryl-problemy-v-zhenskom-bokse/

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