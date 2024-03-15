Юный казахстанский таеквондист выиграл лицензию на Олимпиаду-2024

Казахстанец Батырхан Толеугали заработал путевку на Олимпиаду 2024 года в Париже в таеквондо, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Атлет выступает в весовой категории до 80 килограммов. На лицензионном турнире в китайском Тайане он сначала победил индийца Акшая Худи со счетом 2:0.

Затем Толеугали с тем же результатом одолел Али Мабрук аль-Мабрука из Саудовской Аравии. Эта победа позволила 17-летнему казахстанцу выйти в финал соревнований и получить олимпийскую лицензию.

В субботу выступление на турнире начнут еще три представителя республики: Самирхон Абабакиров (58 кг), Мария Севостьянова (57 кг) и Жансель Дениз (+67 кг) — участница Игр в Рио-2016 и Токио-2020. В каждой весовой категории олимпийские лицензии также получат двое финалистов.

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