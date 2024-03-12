Казахстанские боксеры завоевали еще четыре лицензии на Олимпиаду-2024

В последний день лицензионного турнира в итальянском городе Бусто-Арсицио сразу четверо казахстанских боксера одержали уверенные победы и приносят в копилку олимпийской сборной необходимые лицензии, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 51 килограмма от Казахстана бился бронзовый призер Олимпиады в Токио-2020 Сакен Бибосынов. В решающем поединке он смог одолеть британского боксера Киарана Макдональда. Для 26-летнего Бибосынова это будет вторая Олимпиада в карьере.

Следом за ним на ринг от казахстанской сборной выходил Махмуд Сабырхан. Его весовая категория до 57 килограммов. За олимпийскую путевку он бился с представителем Таджикистана Асрором Вохидовым. Чемпион мира из Казахстана выиграл бой со счетом - 4:1. Для 22-летнего Сабырхана это будут первые Олимпийские игры.

Затем пришла очередь капитана мужской сборной и чемпиона мира Асланбека Шымбергенова, который не оставил ни единого шанса своему оппоненту из Азебайджана Сархану Алиеву в "казахском" весе до 71 килограмма. Для 30-летнего Шымбергенова это будет первая Олмипиада в карьере.

Последним на ринг поднялся Нурбек Оралбай. В поединке за олимпийскую лицензию в весе до 80 килограммов он смог победить боксера из Ирландии Келина Кессиди.

Ранее, брат-близнец Нурбека - Айбек Оралбай завоевал лицензию в весовой категории 92 килограммов.

Таким образом, у казахстанских боксеров на данный момент семь олимпийских лицензий: Айбек Оралбай (свыше 92 кг), Камшыбек Кункабаев (до 92 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.