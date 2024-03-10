Сакен Бибосынов одержал победу в казахском дерби на лицензионном турнире

Лидер национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов выиграл бой в 1/8-й финала и находится в шаге от завоевания олимпийской лицензии, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 51 килограмма сошлись два казахских боксера: Сакен Бибосынов, представляющий Казахстан и Азат Махметов, который на данном турнире выступает за Бахрейн. В 1/8-й финала уверенную победу одержал Бибосынов. Итоговый счет поединка - 4:1, Сакен выходит в четвертьфинал.

Для олимпийском лицензии Сакену Бибосынову необходимо одержать еще одну победу. В последнем бое казахстанскому боксеру будет противостоять британский спортсмен Киран Макдональд.

Свой очередной бой выиграл и чемпион мира Нурбек Оралбай. в 1/8-й финала в весовой категории до 80 килограммов казахстанец одолел белоруса Алексея Алферова, который выступает под нейтральным флагом. Оралбаю, также как и Бибосынову, необходима еще одна победа для лицензии на Олимпиаду.

Ранее, Алуа Балкибекова и Айбек Оралбай вышли в решающие поединки за путевку на Летние Олимпийские игры в Париже.

Напомним, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин прилетел в Италию на турнир, поддержать казахстанских боксеров, которые бьются за олимпийские лицензии.

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