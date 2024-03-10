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Геннадий Головкин прибыл на лицензионный турнир поддержать казахстанских боксеров

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Геннадий Головкин с национальной сборной Казахстана по боксу
Геннадий Головкин с национальной сборной Казахстана по боксу. Фото: пресс-служба НОК

Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин прилетел в Италию на турнир, в котором казахстанские боксеры бьются за олимпийские лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.

GGG прибыл в Италию, где в неформальной обстановке поделился советами и выразил свою поддержку перед самой ответственной частью квалификационных соревнований.

"Я приехал сюда только для того, чтобы поддержать нашу команду. Чтобы вы увидели, что я простой человек, который был на вашем же месте. Сейчас на плечах у каждого из вас лежит большая ответственность, но надо уметь ее принимать, и выходя на ринг отрабатывать все три раунда, каждую минуту, не отдавая свое. 
Казахская школа бокса является одной из лучших в мире, и нам надо сделать все, чтобы продолжить эти традиции. Мы с вами одна команда, я хочу чтобы вы знали, что я всегда рядом, готов поддержать", - сказал Геннадий Геннадьевич, обращаясь к боксерам и тренерам.

Боксеры в свою очередь поблагодарили президента НОК за поддержку. 

"Мы благодарны, что поддерживаете нас, наш дух. Наша команда рада видеть вас лично. У нас одна задача - это завоевание лицензии для страны. Мы знаем свою главную цель и сделаем все возможное от нас",- озвучил капитан мужской команды Асланбек Шымбергенов. 

Напомним, сегодня, на ринг выйдут сразу пять казахстанцев. За выход в четвертьфинал будут биться Алуа Балкибекова, Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай и Махмуд Сабырхан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065755-gennadiy-golovkin-pribyl-na-litsenzionnyy-turnir-podderzhat-kazahstanskih-bokserov/

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