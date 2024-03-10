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Олимпиада-2024: Айбеку Оралбаю осталась одна победа до лицензии

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Айбек Оралбай
Айбек Оралбай. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Казахстанский боксер Айбек Оралбай выиграл очередной бой на лицензионном турнире в итальянском Бусто-Арсицио и вышел в четвертьфинал, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Оралбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, выиграл 35-летнего эквадорца Хулио Кастильо (серебряного призера чемпионата мира-2019, участника трех Олимпиад (2012, 2016, 2020). Счет поединка - 5:0, уверенная победа казахстанского боксера.

Для путевки на летние Олимпийские игры в Париже Айбеку теперь нужно одержать всего лишь одну победу в четвертьфинале. В этом поединке ему будет противостоять представителей США Джамар Талли.

Решающий бой за олимпийскую лицензию Айбек Оралбай проведет, завтра, 11 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065689-olimpiada-2024-aybeku-oralbayu-ostalas-odna-pobeda-do-litsenzii/

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