Олимпиада-2024: Айбеку Оралбаю осталась одна победа до лицензии

Казахстанский боксер Айбек Оралбай выиграл очередной бой на лицензионном турнире в итальянском Бусто-Арсицио и вышел в четвертьфинал, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Оралбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, выиграл 35-летнего эквадорца Хулио Кастильо (серебряного призера чемпионата мира-2019, участника трех Олимпиад (2012, 2016, 2020). Счет поединка - 5:0, уверенная победа казахстанского боксера.

Для путевки на летние Олимпийские игры в Париже Айбеку теперь нужно одержать всего лишь одну победу в четвертьфинале. В этом поединке ему будет противостоять представителей США Джамар Талли.

Решающий бой за олимпийскую лицензию Айбек Оралбай проведет, завтра, 11 марта.

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