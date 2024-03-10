Олимпиада-2024: Алуа Балкибекова вышла в четвертьфинал лицензионного турнира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова одержала победу в 1/8-й финала лицензионного турнира в Италии и находится в шаге от завоевания олимпийской путевки, передает NUR.KZ.

Балкибекова представляет женскую сборную Казахстана в весовой категории до 50 килограммов. В 1/8-й финала лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсицио ей противостояла спортсменка из Южной Кореи Чон Джухен. Итоговый счет поединка - 4:1, в пользу Алуы.

"Стоит отметить, что наша девушка была более точнее в своих ударах, хорошо двигалась ногами и очень смело действовала в атаке. И несмотря на то, что соперница больше боролась, нежели боксировала, Балкибекова с достоинством выходила даже из этой ситуации", - гласит сообщение в официальном Instagram Казахстанской федерации бокса.

Для олимпийской лицензии в Париж-2024 Балкибековой нужно теперь выиграть четвертьфинал.

Напомним, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин прилетел в Италию на турнир, поддержать казахстанских боксеров, которые бьются за олимпийские лицензии.

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