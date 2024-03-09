"Притормозите": Тим Цзю ответил на появление "нового Головкина"

Австралийский боксер Тим Цзю в своем аккаунте в социальной сети X дерзко прокомментировал высказывание Эдди Хирна об узбекистанце Исраиле Мадримове, передает NUR.KZ.
Ранее британский промоутер восторженно отреагировал на победу своего клиента над россиянином Магомедом Курбановым. Мадримов нокаутировал соперника и стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе. Хирн после этого назвал узбекистанца "новым Головкиным", сравнив его с прославленным казахстанским боксером, ныне возглавляющим Национальный олимпийский комитет.
"Новый GGG? Притормозите", — написал Цзю.
Хирн не оставил этот пост без внимания и ответил австралийцу в своем аккаунте.
"Приходи и убедись сам", — написал британский промоутер.
На данный момент Цзю выступает в той же категории, что и Мадримов. Австралиец владеет поясом WBO и временным титулом WBC. На профессиональном ринге он выиграл все 24 боя (17 — нокаутами).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065524-pritormozite-tim-tszyu-otvetil-na-poyavlenie-novogo-golovkina/