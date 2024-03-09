Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Притормозите": Тим Цзю ответил на появление "нового Головкина"

Опубликовано:

Австралийский боксер Тим Цзю
Тим Цзю. Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю в своем аккаунте в социальной сети X дерзко прокомментировал высказывание Эдди Хирна об узбекистанце Исраиле Мадримове, передает NUR.KZ.

Ранее британский промоутер восторженно отреагировал на победу своего клиента над россиянином Магомедом Курбановым. Мадримов нокаутировал соперника и стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе. Хирн после этого назвал узбекистанца "новым Головкиным", сравнив его с прославленным казахстанским боксером, ныне возглавляющим Национальный олимпийский комитет.

"Новый GGG? Притормозите", — написал Цзю.

Хирн не оставил этот пост без внимания и ответил австралийцу в своем аккаунте.

"Приходи и убедись сам", — написал британский промоутер.

На данный момент Цзю выступает в той же категории, что и Мадримов. Австралиец владеет поясом WBO и временным титулом WBC. На профессиональном ринге он выиграл все 24 боя (17 — нокаутами).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065524-pritormozite-tim-tszyu-otvetil-na-poyavlenie-novogo-golovkina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.