"Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана

Известный промоутер Эдди Хирн сравнил узбекистанского боксера Исраила Мадримова с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxingScene.

В ночь на субботу по казахстанскому времени Мадридов в пятом раунде нокаутировал россиянина Магомеда Курбанова и выиграл вакантным пояс WBA в первом среднем весе. После боя узбекистанец отпраздновал победу эффектным сальто, а Хирн восторженно высказался о его перспективах.

"Этот парень — зверь. Он — новый Геннадий Головкин, так легко прошел Курбанова! Запомните это имя. Узбекистанский силач Исмаил Мадримов будет бороться за все пояса в весовой категории до 154 фунтов", — заявил Хирн, являющийся одним из промоутеров нового чемпиона.

На данный момент в активе 29-летнего Мадримова 10 побед при одной ничьей на профессиональном ринге. Головкин за время карьеры многократно завоевывал титулы в среднем весе, выиграл 42 боя при двух поражениях и одной ничьей. В феврале он возглавил Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

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