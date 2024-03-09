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Узбекистанский боксер эффектным сальто отпраздновал победу в титульном бою (видео)

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Узбекистанский боксер Исраил Мадримов
Исраил Мадримов. Фото: Richard Pelham/Getty Images

В социальных сетях появились кадры празднования узбекистанского боксера Ислама Мадримова после победы в чемпионском поединке, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

В ночь на субботу по казахстанскому времени спортсмен принял участие в турнире в Саудовской Аравии. В андеркарде боя между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну он встретился с россиянином Магомедом Курбановым.

Мадримову удалось нокаутировать соперника в пятом раунде и нанести ему первое поражение в профессиональной карьере. Узбекистанец благодаря этой победе выиграл вакантный пояс WBA в первом среднем весе. Свой триумф новый чемпион мира отметил эффектным сальто на ринге.

Теперь в активе Мадримова 10 побед при одной ничьей на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065419-uzbekistanskiy-bokser-effektnym-salto-otprazdnoval-pobedu-v-titulnom-boyu-video/

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