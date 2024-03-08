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Судейский скандал случился в поединке казахстанки на лицензионном турнире по боксу

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Римма Волосенко
Римма Волосенко. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

На боксерском турнире за лицензии на Олимпиаду-2024, который в эти дни проходит в итальянском городе Бусто-Арсицио, завершила выступление казахстанская спортсменка Римма Волосенко. Как позже стало известно, судейское решение было спорным и Казахстанская федерация бокса сделала официальное заявление, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале Волосенко встречалась с представительницей Словакии Мирославой Жедикановой. Итоговые цифры поединка - 2:3 в пользу соперницы. После этого руководство Казахстанской федерации бокса выразило недовольство и сделало официальное заявление

"Лицензионные турниры на Олимпийские игры проходят под эгидой Международного Олимпийского Комитета. К сожалению, по правилам турнира Национальные федерации не имеют право подавать протесты на решения судей. Есть только наблюдатели и оценщики, которые оценивают их работу. В свою очередь, мы как Казахстанская федерация бокса высказали свое недовольство организаторам турнира. Они сказали, что рассмотрят поединок и в случае их вины, данные судьи будут отстранены от следующих боев, но к сожалению итоговый счет не будет пересмотрен", - заявил вице-президент КФБ Азиз Кожамбетов.

Напомним, это не первое спорное судейское решение МОК в отношение казахстанских боксеров. На минувших летних Азиатских играх с такой же ситуацией столкнулся капитан мужской сборной Асланбек Шымбергенов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065221-sudeyskiy-skandal-sluchilsya-v-poedinke-kazahstanki-na-litsenzionnom-turnire-po-boksu/

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