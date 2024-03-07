Сборная Казахстана по боксу потеряла еще одну представительницу на турнире за олимпийские лицензии

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Римма Волосенко проиграла в четвертьфинале лицензионного турнира в Италии, передает NUR.KZ.
Римма Волосенко представляла сборную Казахстана в весовой категории до 60 килограммов. Казахстанская спортсменка остановилась в шаге от полуфинала. В четвертьфинале она проиграла Мирославе Единаковой из Словакии и осталась без олимпийской лицензии.
До этого Римма выиграла все три своих поединка на этом турнире. До завоевания лицензии на Олимпиаду-2024 в Париж казахстанке оставалось выиграть два поединка.
Ранее, сборная Казахстана потеряла еще одну спортсменку. Жайна Шекербекова проиграла стартовый бой в весовой категории до 54 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065124-sbornaya-kazahstana-po-boksu-poteryala-esche-odnu-predstavitelnitsu-na-turnire-za-olimpiyskie-litsenzii/