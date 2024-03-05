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Капитан сборной Казахстана по боксу стартовал с победы на лицензионном турнире в Италии

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Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма выиграл свой первый бой на турнире за олимпийские лицензии в итальянском Бусто-Арсицио, передает NUR.KZ.

Капитан национальной сборной в первом круге встречался с представителем Финляндии Сэмом Моровати. Шымбергенов не оставил сопернику шансов и одержал победу досрочно во втором раунде. Рефери на ринге остановил бой после того как отсчитал финскому спортсмену второй нокдаун.

Ранее, казахстанка Римма Волосенко победила во втором бою и вышла в 1/8 турнира за олимпийские лицензии.

Первые победы также одержали Нурбек Оралбай в весовой категории до 80 килограммов, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов и Сакен Бибосынов (51 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064700-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-boksu-startoval-s-pobedy-na-litsenzionnom-turnire-v-italii/

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