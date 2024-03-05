Представительница сборной Казахстана по боксу одержала вторую победу на лицензионном турнире

Казахстанка Римма Волосенко победила во втором бою и вышла в 1/8 турнира за олимпийские лицензии, который в эти дни проходит в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Волосенко представляет сборную в весовой категории до 60 килограммов. На ринге в итальянском Бусто-Арсицио ей противостояла представительница из Венгрии Петра Сабо.

Казахстанка не испытала особых сложностей, и уже в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.

Поединок за выход в 1/4 финала Волосенко проведет 6 марта.

Напомним, ранее первые победы одержал Нурбек Оралбай в весовой категории до 8-0 килограммов, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов и Сакен Бибосынов (51 кг).

Сегодня, в вечерней сессии также выступят капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов в весовой категории до 71 килограмма и Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг.).

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