Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Представительница сборной Казахстана по боксу одержала вторую победу на лицензионном турнире

Опубликовано:

Римма Волосенко
Римма Волосенко. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Казахстанка Римма Волосенко победила во втором бою и вышла в 1/8 турнира за олимпийские лицензии, который в эти дни проходит в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Волосенко представляет сборную в весовой категории до 60 килограммов. На ринге в итальянском Бусто-Арсицио ей противостояла представительница из Венгрии Петра Сабо.

Казахстанка не испытала особых сложностей, и уже в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.

Поединок за выход в 1/4 финала Волосенко проведет 6 марта.

Напомним, ранее первые победы одержал Нурбек Оралбай в весовой категории до 8-0 килограммов, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов и Сакен Бибосынов (51 кг).

Сегодня, в вечерней сессии также выступят капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов в весовой категории до 71 килограмма и Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг.).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064638-predstavitelnitsa-sbornoy-kazahstana-po-boksu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-litsenzionnom-turnire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.