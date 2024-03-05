Представительница сборной Казахстана по боксу одержала вторую победу на лицензионном турнире

Казахстанка Римма Волосенко победила во втором бою и вышла в 1/8 турнира за олимпийские лицензии, который в эти дни проходит в Италии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Волосенко представляет сборную в весовой категории до 60 килограммов. На ринге в итальянском Бусто-Арсицио ей противостояла представительница из Венгрии Петра Сабо.
Казахстанка не испытала особых сложностей, и уже в первом раунде отправила соперницу в нокдаун.
Поединок за выход в 1/4 финала Волосенко проведет 6 марта.
Напомним, ранее первые победы одержал Нурбек Оралбай в весовой категории до 8-0 килограммов, Махмуд Сабырхан в весе до 57 килограммов и Сакен Бибосынов (51 кг).
Сегодня, в вечерней сессии также выступят капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов в весовой категории до 71 килограмма и Мухамедсабыр Базарбайулы (63,5 кг.).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064638-predstavitelnitsa-sbornoy-kazahstana-po-boksu-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-litsenzionnom-turnire/