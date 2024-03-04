Четвертый казахстанский боксер успешно дебютировал на лицензионном турнире в Италии

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай одержал стартовую победу на турнире, в котором разыгрываются лицензии для участия на Олимпиаде в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Боксерский турнир в эти дни проходит в итальянском городе Бусто-Арсицио.

Первым соперником казахстанца, в весовой категории до 80 килограммов, выступил спортсмен, представляющий Гаити Кедрик Белони-Дюльепре.

"…Наш боец смотрелся гораздо лучше противника, все время владел инициативой и успешно прошел в следующий круг Мирового лицензионного турнира. Следующий бой нашего боксера запланирован на 8 марта", - отметили в федерации.

В 1/16 финала Оралбаю предстоит столкнуться с победителем пары Карлос Гонгора – Прева Падабади.

Напомним, что ранее еще трое казахстанцев Махмуд Сабырхан, Сакен Бибосынов и Римма Волосенко успешно вышли в следующую стадию лицензионного турнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.