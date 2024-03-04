Махмуд Сабырхан одержал первую победу на лицензионном турнире в Италии

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, Махмуд Сабырхан начал турнир за олимпийские лицензии с победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
В первом круге ему противостоял боксер из Эфиопии Ядеса Лета. На старте поединке соперник действовал неудобно для нашего бойца, но Махмуд быстро взял контроль в свои руки и уверенно одержал победу.
В следующем круге соперником Махмуда Сабырхана станет Саравут Суктхет из Тайланда, который по итогам жеребьевки без боя прошел в 1/16-финал турнира. К слову, Суктхет хорошо знаком Махмуду. Боксеры между собой встречались в прошлом году на молодежном чемпионате Азии. Тогда в финальном поединке выиграл Сабырхан.
Напомним, свои стартовые поединки также выиграли Сакен Бибосынов и Римма Волосенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064424-mahmud-sabyrhan-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-litsenzionnom-turnire-v-italii/