Махмуд Сабырхан одержал первую победу на лицензионном турнире в Италии

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, Махмуд Сабырхан начал турнир за олимпийские лицензии с победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

В первом круге ему противостоял боксер из Эфиопии Ядеса Лета. На старте поединке соперник действовал неудобно для нашего бойца, но Махмуд быстро взял контроль в свои руки и уверенно одержал победу.

В следующем круге соперником Махмуда Сабырхана станет Саравут Суктхет из Тайланда, который по итогам жеребьевки без боя прошел в 1/16-финал турнира. К слову, Суктхет хорошо знаком Махмуду. Боксеры между собой встречались в прошлом году на молодежном чемпионате Азии. Тогда в финальном поединке выиграл Сабырхан.

Напомним, свои стартовые поединки также выиграли Сакен Бибосынов и Римма Волосенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.