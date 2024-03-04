Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Махмуд Сабырхан одержал первую победу на лицензионном турнире в Италии

Опубликовано:

Махмуд Сабырхан
Махмуд Сабырхан. Фото: Пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, Махмуд Сабырхан начал турнир за олимпийские лицензии с победы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

В первом круге ему противостоял боксер из Эфиопии Ядеса Лета. На старте поединке соперник действовал неудобно для нашего бойца, но Махмуд быстро взял контроль в свои руки и уверенно одержал победу.

В следующем круге соперником Махмуда Сабырхана станет Саравут Суктхет из Тайланда, который по итогам жеребьевки без боя прошел в 1/16-финал турнира. К слову, Суктхет хорошо знаком Махмуду. Боксеры между собой встречались в прошлом году на молодежном чемпионате Азии. Тогда в финальном поединке выиграл Сабырхан.

Напомним, свои стартовые поединки также выиграли Сакен Бибосынов и Римма Волосенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064424-mahmud-sabyrhan-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-litsenzionnom-turnire-v-italii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.